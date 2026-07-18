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03:11, 18 июля 2026Мир

Иран выпустил ракеты по кораблю США

Иранская армия выпустила ракеты по военному кораблю на севере Индийского океана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военные Ирана ударили по американскому кораблю в северной части Индийского океана. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на армию республики.

Как уточняется, ракетные комплексы военно-морских сил Ирана атаковали судно при помощи крылатой ракеты. После запуска ракеты противоположная сторона была вынуждена отойти на расстояние, недоступное для иранских военных, отметили в медиа.

Судно не гражданское, а принадлежит военным силам США, говорится в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее сообщалось, что два нефтяных танкера взорвались и загорелись при прохождении через заминированный район к югу от Ормузского пролива. По данным КСИР, экспорт нефти через транспортную артерию невозможен, пока американская агрессия не прекратится.

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