Иран выпустил ракеты по кораблю США

Иранская армия выпустила ракеты по военному кораблю на севере Индийского океана

Военные Ирана ударили по американскому кораблю в северной части Индийского океана. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на армию республики.

Как уточняется, ракетные комплексы военно-морских сил Ирана атаковали судно при помощи крылатой ракеты. После запуска ракеты противоположная сторона была вынуждена отойти на расстояние, недоступное для иранских военных, отметили в медиа.

Судно не гражданское, а принадлежит военным силам США, говорится в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее сообщалось, что два нефтяных танкера взорвались и загорелись при прохождении через заминированный район к югу от Ормузского пролива. По данным КСИР, экспорт нефти через транспортную артерию невозможен, пока американская агрессия не прекратится.