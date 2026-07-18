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01:37, 18 июля 2026Мир

Два нефтяных танкера взорвались на минах в Ормузском проливе

КСИР: Два нефтяных танкера взорвались на минах в Ормузском проливе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Два нефтяных танкера взорвались и загорелись при прохождении через заминированный район к югу от Ормузского пролива. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

Иранские военные указали, что суда пытались проскочить через заблокированный пролив, будучи обманутыми американскими разведывательными службами. «Военно-морские силы КСИР твердо заявляют, что Ормузский пролив крайне опасен и полностью закрыт из-за злодеяний американской армии. Пока преступная американская агрессия не прекратится, экспорт химических удобрений или даже капли нефти и газа из этого региона невозможен», — добавили в КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время США контролируют Ормузский пролив. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран всегда был стражем этой акватории и останется им.

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