КСИР: Два нефтяных танкера взорвались на минах в Ормузском проливе

Два нефтяных танкера взорвались и загорелись при прохождении через заминированный район к югу от Ормузского пролива. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

Иранские военные указали, что суда пытались проскочить через заблокированный пролив, будучи обманутыми американскими разведывательными службами. «Военно-морские силы КСИР твердо заявляют, что Ормузский пролив крайне опасен и полностью закрыт из-за злодеяний американской армии. Пока преступная американская агрессия не прекратится, экспорт химических удобрений или даже капли нефти и газа из этого региона невозможен», — добавили в КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время США контролируют Ормузский пролив. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран всегда был стражем этой акватории и останется им.

