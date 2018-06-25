Дзюба назвал причины разгромного поражения от Уругвая

Нападающий сборной России Артем Дзюба предположил, что команде в проигранном матче с Уругваем не хватило везения. Слова спортсмена приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Уругвай — топ-команда, но с ними можно играть. От этого еще обиднее. Второй гол — это вообще не знаю что. Возможно, в двух предыдущих играх нам везло, а сегодня — невезение. Может, в обраточку вернулось. Надо постараться госпожу Фортуну вернуть в нашу сторону», — заявил нападающий.

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В числе других причин он отметил первый пропущенный гол и удаление Игоря Смольникова в первом тайме. Дзюба подчеркнул, что после этого «игра для Уругвая была сделана». «Но мы виноваты все: вместе побеждаем и вместе проигрываем. У нас такой внутренний договор. Сегодня проиграли все», — подчеркнул он.

Уругвай разгромил Россию со счетом 3:0. С 36-й минуты хозяева играли в меньшинстве. К тому моменту соперники забили уже два мяча, третий гол россияне пропустили в добавленное время.

Из-за этого поражения сборная России лишилась первого места в группе А, пропустив вперед Уругвай. Обе команды сыграют в плей-офф, их соперники определятся после матчей в группе В.

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