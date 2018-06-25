Россияне дважды пропустили и остались в меньшинстве в матче с Уругваем

Сборная России проигрывает команде Уругвая после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит в понедельник, 25 июня, в Самаре. На десятой минуте нападающий Уругвая Луис Суарес открыл счет ударом со штрафного. На 23-й мяч с отскоком от Дениса Черышева во второй раз залетел в ворота.

В первом тайме две желтые карточки получил защитник Игорь Смольников.

В параллельном матче группы А сборная Египта играет с командой Саудовской Аравии. После первого тайма счет 1:1. Единственный гол египтян забил нападающий Мохамед Салах на 22-й минуте, соперники ответили мячом полузащитника Сальмана Аль-Фариджа в добавленное время.

Сборные России и Уругвая уже обеспечили себе место в плей-офф. По итогам их встречи станет известна итоговая расстановка команд в квартете А. Они сыграют с представителями группы В, в которой выступают Испания, Португалия, Иран и Марокко.

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