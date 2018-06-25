45-летний египтянин стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира

45-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари включен в стартовый состав команды на игру с Саудовской Аравией. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте мундиаля.

Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории турнира. Ранее рекорд удерживал игрок сборной Колумбии Фарид Мондрагон, который играл на мировом первенстве в 43 года.

Также в пятерку самых возрастных футболистов чемпионата мира в России вошел российский защитник Сергей Игнашевич. На момент стартового свистка в первом матче сборной России на мундиале-2018 ему было 38 лет и 335 дней.

Египет сыграет с Саудовской Аравией 25 июня в Волгограде. Встреча началась в 17:00 по московскому времени. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

20 июня стало известно, что по окончании чемпионата мира главный тренер египетской команды Эктор Купер будет уволен.

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