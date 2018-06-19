Сборная России обыграла Египет и остановилась в шаге от выхода в плей-офф ЧМ

Сборная России обыграла команду Египта в матче второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Сборная России вышла вперед после автогола защитника египтян Ахмеда Фатхи на 47-й минуте. Увеличил преимущество полузащитник Денис Черышев, забивший мяч с передачи защитника Марио Фернандеса на 59-й минуте встречи. Через полторы минуты голом отличился нападающий Артем Дзюба.

На 73-й минуте встречи в ворота российской команды был назначен пенальти, который реализовал нападающий сборной Египта Мохаммед Салах.

В первом матче сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Уругвай обыграл Египет — 1:0. Таким образом, российская команда лидирует в группе А, имея в активе шесть очков. Египтяне первыми из стран-участниц мундиаля лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

Команда Станислава Черчесова досрочно выйдет в 1/8 финала мундиаля, если в матче соперников россиян по группе A сборных Уругвая и Саудовской Аравии будет зафиксирована ничья или победа южноамериканцев. Однако, если Саудовская Аравия обыграет Уругвай, а затем и Египет, и россияне в следующем туре проиграют Уругваю, у команд России, Уругвая и Саудовской Аравии будет по 6 очков. Тогда в плей-офф выйдут сборные с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Мировое первенство продлится до 15 июля. Матч второго круга между Саудовской Аравией и Уругваем состоится 20 июня в Ростове-на-Дону. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

Изначально в заголовке новости говорилось о том, что сборная России уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Редакция «Ленты.ру» приносит читателям извинения.

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