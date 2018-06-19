Сборная России пропустила первый мяч на домашнем ЧМ

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах забил мяч в ворота Игоря Акинфеева в матче второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу. Этот гол стал первым, пропущенным сборной России на домашнем мундиале, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург» во вторник, 19 июня. На момент публикации новости счет 3:1 в пользу россиян. Салах реализовал 11-метровый на 73-й минуте встречи.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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