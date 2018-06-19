Шведские болельщики выпили все пиво в Нижнем Новгороде

Болельщики сборной Швеции, приехавшие в Нижний Новгород на матч против Южной Кореи, выпили в местных барах все пиво. Об это сообщает Sportbladet.

По информации издания, шведы играли на гитаре, пели песни и соревновались с фанатами соперников в умении громче кричать. Пиво в кафе и барах закончилось еще до начала матча. «Да, в некоторых местах закончилось еще вчера. В городе никогда раньше не проводилось ничего подобного, поэтому владельцы заведений оказались застигнуты врасплох», — рассказал журналистам глава безопасности Шведского футбольного союза Мартин Фридман.

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Всего в Нижний Новгород на матч национальной команды приехало около семи тысяч шведских фанатов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу скандинавов. На 65-й минуте пенальти реализовал защитник Андреас Гранквист.

Сборная Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира встретится также с командами Мексики и Германии. Следующая игра в этой группе состоится 23 июня.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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