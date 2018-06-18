Неизвестный открыл стрельбу по футбольным фанатам в Швеции

Неизвестный открыл стрельбу в шведском городе Мальмё. Пострадали пять человек, их госпитализировали с ранениями. Об их состоянии пока ничего не известно, сообщает пресс-служба местной полиции.

Место происшествия оцепили. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы.

Информация о задержании нападавшего пока не поступала. Причину стрельбы тоже еще не удалось выяснить.

Как уточняет The Sun, пострадали футбольные болельщики, которые смотрели в кафе один из матчей проходящего в России чемпионата мира.

18 июня шведы играли против сборной Республики Корея в Нижнем Новгороде. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу скандинавов.

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