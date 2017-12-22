Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Подмосковье

Участковым уполномоченным полиции УМВД России по городу Подольску задержан ранее судимый 23-летний местный житель, подозреваемый в стрельбе по прохожим из окна своей квартиры. Об этом сообщает сайт ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в квартире одного из домов на улице Народная, из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов из окна, в результате чего причинил двум местным жителям телесные повреждения», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При проведении обыска в квартире задержанного были найдены два предмета, похожие на огнестрельное оружие. Экспертиза показала, что один из предметов — не представляющий угрозы для людей пугач, а вот второй оказался пневматической винтовкой.

Фото: ГУ МВД по Московской области Изъятые у стрелка предметы 1 /3

Уголовное дело возбуждено по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». По ним грозит наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый решением суда арестован.

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