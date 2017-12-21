В Краснодаре мужчина 30 раз проверил ружье стрельбой с балкона

Пьяный краснодарец, проверяя купленное ружье, около 30 раз выстрелил с балкона своей квартиры. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщается на сайте главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Прикубанском округе Краснодара. В квартире одного из многоэтажных домов сотрудники полиции обнаружили 48-летнего гражданина, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он сообщил, что накануне приобрел охотничье ружье и решил проверить его исправность. Для этого он произвел около 30 выстрелов холостыми патронами с балкона в воздух.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!