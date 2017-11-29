У петербургского дедушки изъяли взрывчатку и ружье с глушителем

Полицейские в Санкт-Петербурге обнаружили взрывпакеты, 2,5 килограмма пороховой смеси, глушитель, ружье и патроны в квартире 72-летнего пенсионера, передает «Фонтанка.ру» в среду, 29 ноября.

Правоохранители пришли в дом к пожилому мужчине в рамках расследования дела об убийстве, произошедшего шесть лет назад. При этом, как отмечает издание, следствие не имеет оснований считать пенсионера причастным к преступлениям. Следственных действий с ним пока не проводили.

В августе были опубликованы кадры оперативной съемки с места обнаружения рекордного по размерам незаконного арсенала оружия. Склад, который, предположительно, принадлежал подконтрольной «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в России) группе боевиков, нашли в одном из гаражей в столичном районе Гольяново.

В июле ящик с пятью брикетами тротила весом 200 граммов каждый и 150 боевыми патронами нашли в подвале детсада «Янтарик» в Калининградской области.