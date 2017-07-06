Патроны и взрывчатку нашли в детском саду под Калининградом

Металлический ящик с боеприпасами нашли в четверг, 6 июля, в здании детского сада в поселке Янтарный в Калининградской области. Об этом рассказал глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский, пишет ТАСС.

По его словам, схрон обнаружили в подвальном помещении детсада «Янтарик», где сейчас идет ремонт. «В ящике насчитали около 150 боевых патронов к стрелковому оружию, 100 взрывателей и пять брикетов, предположительно тротила, весом 200 граммов каждый», — сообщил Заливатский.

Глава администрации отметил, что на месте работают взрывотехники. Полицейские опрашивают людей, имеющих доступ в подвал.

5 июля в Германии эвакуировали детский сад из-за обнаруженной на полке с игрушками зажигательной бомбы времен Второй мировой войны. Инцидент произошел в городе Дармштадт. Выяснилось, что боеприпас нашел во время прогулки в лесу кто-то из детей.