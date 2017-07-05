У жителя Новосибирска обнаружен склад оружия и боеприпасов

В Новосибирске полицейские задержали 50-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте нелегального оружия. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

В квартире подозреваемого сыщики изъяли сигнальный пистолет МР-371 с измененными конструктивными особенностями, а также пистолеты «Парабеллум» и «Вальтер» с боеприпасами.

В одном из помещений на территории промзоны в Ленинском районе города оперативники обнаружили боеприпасы к различным видам оружия, пули, гильзы и порох для изготовления патронов, карабин и винтовку с признаками переделки, приспособленные для бесшумной стрельбы.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов»)

Сотрудники уголовного розыска выясняют факты сбыта оружия и другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.