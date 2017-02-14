Полиция задержала на Ставрополье двух продавцов стреляющих авторучек

Полицейские задержали в результате спецоперации двух подозреваемых в незаконной торговле оружием и боеприпасами на территории Ставропольского края. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 14 февраля.

Оперативниками задокументировано два факта сбыта огнестрельного однозарядного устройства, переделанного кустарным способом. В обоих случаях самодельное оружие было изготовлено в форме авторучки. Жителю города Ессентуки, выступившему под видом покупателя, задержанные продали свой товар за 20 тысяч рублей, а покупателю из Зеленокумска — на пять тысяч дешевле.

Изъятые предметы были направлены на экспертизу, которая признала их пригодным для стрельбы патронами калибра 5,6 миллиметра. В отношении торговцев стреляющими авторучками возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

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12 декабря 2016 года МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении жителя города Березовского Кемеровской области, у которого дома был найден крупный арсенал времен Гражданской войны. В ходе обыска в квартире у 53-летнего мужчины полицейские обнаружили казацкую шашку, американскую винтовку Бердана, французские гранаты, револьвер, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы — всего более 20 наименований.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что увлекается раскопками и нашел, по его мнению, места сражений армии Колчака. Там за несколько месяцев он собрал целый арсенал времен Гражданской войны и даже планировал организовать в своей квартире исторический музей.