В Хабаровске у пассажира поезда нашли две гранаты и пистолет

В поезде Москва — Владивосток задержан житель Псковской области, который вез с собой две гранаты Ф-1 и пистолет системы ТТ с самодельным глушителем. Об этом в среду, 15 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на управление на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

Мужчина вызвал подозрение полицейских из-за того, что нервничал во время проверки документов. Помимо гранат и пистолета в его вещах были найдены патроны и оптический прицел.

По словам задержанного, он выкопал оружие во дворе своего дома, нашел через интернет покупателя, находящегося в Хабаровске, и поехал к нему.

Задержание проводили сотрудники Хабаровского линейного управления МВД на транспорте. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

38-летний подозреваемый помещен в следственный изолятор в Хабаровске, сообщается на сайте управления на транспорте МВД по ДФО. По месту проживания мужчины также обнаружены боеприпасы.