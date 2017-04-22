Хабаровские полицейские обнаружили все похищенное из тира «Хаммер» оружие

В Хабаровске полицейские в ночь на 22 апреля обнаружили тайник с двумя пистолетами, похищенными из тира «Хаммер». Таким образом найдено и изъято все украденное оружие, сообщает издание «Губерния» со ссылкой на свой источник.

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21 апреля был задержан один из предполагаемых участников нападения на тир — 29-летний уроженец Ставропольского края. В результате налета на «Хаммер» был убит охранник, похищены карабин «Сайга» и два пистолета.

После нападения на тир житель Хабаровска Антон К. 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной краевого УФСБ. Были убиты сотрудник управления и один из посетителей приемной, еще один посетитель ранен. Нападавший был ликвидирован.

По факту произошедшего Военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу возбуждено дело по статьям об убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.