Напавший на приемную УФСБ ранее убил инструктора в тире и похитил оттуда оружие

Житель Хабаровска Антон Конев, напавший на приемную УФСБ по Хабаровскому краю, до этого убил инструктора стрелкового типа и похитил оттуда оружие. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев A. B. в стрелковом клубе Хабаровска похитил карабин "Сайга" и два пистолета, предварительно убив инструктора, после чего совершил нападение на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю», — пояснили в ЦОС.

Ранее появились сообщения о том, что стрельбе в приемной хабаровского УФСБ предшествовало нападение на стрелковый клуб «Хаммер». Нападавших было около 10 человек, они убили сотрудника тира и похитили 25 единиц стрелкового оружия.

21 апреля житель Хабаровска Антон Конев, 1999 года рождения, открыл стрельбу перед зоной технического контроля приемной УФСБ по Хабаровскому краю. В результате были убиты сотрудник управления и один из посетителей приемной, а еще один посетитель ранен. Конев был застрелен.