Атаке на приемную хабаровского УФСБ предшествовало разбойное нападение на тир

Спецслужбы выясняют обстоятельства разбойного нападения на хабаровский тир «Хаммер», в результате которого неизвестные убили охранника и похитили 25 единиц оружия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, нападавших было около 10 человек. Проверяется версия о том, что преступление связано с нападением на приемную регионального УФСБ. Издание уточнило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в тот же день стало известно, что ликвидированный спецслужбами мужчина в приемной УФСБ был вооружен двумя пистолетами Ярыгина и автоматом Калашникова (по другим данным — пистолет Ярыгина, Cz75 и карабин «Сайга»).

При нападении на приемную регионального управления ФСБ по Хабаровскому краю погиб сотрудник спецслужбы и посетитель — гражданин одной из стран СНГ, еще один иностранец получил ранение.