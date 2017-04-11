В России предотвратили 16 терактов в девяти городах за год

Шестнадцать терактов в девяти городах России были предотвращены усилиями правоохранителей в 2016 году, сообщил во вторник, 11 апреля на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) его глава Александр Бортников, директор ФСБ России. Его слова приводит ТАСС.

«Только за прошедший год были предотвращены 16 терактов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Туле, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Ликвидированы 46 ячеек международных террористических организаций», — сказал Бортников.

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По озвученным в его докладе данным, основной костяк террористических групп составляют граждане СНГ, прибывшие в Россию в поисках работы. После прибытия в Россию они разворачивают активную вербовочную деятельность в мигрантской среде, рекрутируя исполнителей терактов. При этом часть боевиков проходили подготовку и участвовали в боевых действиях в Сирии и Ираке.

«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующий о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе ИГ (запрещено в России), вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе РФ. И подтверждением тому служат совершенные в последние недели резонансные теракты в Великобритании, России, Швеции и Египте», — заявил Бортников.

В своем выступлении директор ФСБ также отметил недостатки работы правоохранителей, выявленные при расследовании теракта в метро Санкт-Петербурга. «Оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозе, исходящей от незаконных террористических организаций», — сказал глава НАК.