В ФСБ прокомментировали создание погранзоны вдоль границы с Белоруссией

Установление погранзоны вдоль границы с Белоруссией связано с борьбой с нелегальными транзитными миграционными потоками, наркотрафиком и терроризмом, оно не предусматривает введение пограничного контроля. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в ФСБ России.

Погранзона, как отметили в ведомстве, не накладывает никаких ограничений на свободу передвижения граждан России и Белоруссии.

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«Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу РФ», — заявили в спецслужбе.

27 января директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Въезд транспортных средств или проход лиц в погранзону возможен по документам, удостоверяющим личность, либо по специальным пропускам.

Распоряжение связано с ожидаемым введением в действие указа белорусского президента Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении государственной границы в аэропорту Минска. В перечень, в частности, вошли все государства Евросоюза, а также США, Бразилия и Япония. Поскольку граница между Россией и Белоруссией существует формально и на практике ее можно легко пересечь без каких-либо проверок, граждане третьих стран, которым для посещения РФ нужно оформлять визу, получили возможность попасть на российскую территорию без прохождения необходимых процедур.