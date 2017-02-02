Белорусским грибникам посоветовали брать паспорт из-за погранзоны с Россией

Решение об установлении пограничной зоны на российско-белорусской границе является превентивной мерой, заявил посол в Минске Александр Суриков. Его слова приводит «Sputnik Беларусь».

«Мы уважаем суверенитет Беларуси, но нас немножко настораживает этот указ о безвизовом въезде в национальный аэропорт граждан 80 стран. Мы не говорим, что это плохо или хорошо. В Россию, положим, без виз въезжают граждане более ста стран. Но не сразу же», — отметил глава дипмиссии.

Он напомнил, что граждане третьих стран, которые должны пересекать российско-белорусскую границу только через международные автомобильные пункты пропуска, в настоящее время могут попасть в Россию, минуя их. «Если через автомобильные пункты пропуска граждан третьих стран не пускают, но через авиационные они могут попасть. (...) Мы пока на это дело смотрим в прищур, но уже в аэропортах начинаем за гражданами третьих стран тоже присматривать. Надо же визу иметь», — заметил Суриков.

Дипломат добавил, что для граждан России и Белоруссии установление пограничной зоны ничего не меняет: собирать грибы белорусам в смоленских лесах можно будет, как и раньше. Однако посол рекомендовал им брать с собой паспорт.

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Что касается поездов, то там пограничный контроль вводить пока не планируется. «В поездах контроля пока не будет, но возможно в Москве и нужно будет "пощупать" граждан третьих стран. Потому что мир-то очень неспокоен. ИГИЛ [запрещенная в России группировка «Исламское государство»] никуда не делся», — заметил Суриков.

В январе этого года были опубликованы приказы ФСБ о создании на территории граничащих с Белоруссией областей — Брянской, Смоленской и Псковской — пограничной зоны. В этих регионах должны быть организованы места, а также определено время для прохода людей и въезда транспортных средств.

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который устанавливает безвизовый въезд в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств, прибывших через минский аэропорт. Новый порядок распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие. Документ вступит в силу 12 февраля.