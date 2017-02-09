Минск упрекнул Москву в приравнивании белорусов к иностранцам

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что Россия приравняла белорусов к иностранцам, создав пограничные зоны. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Установлением погранзон Россия приравняла белорусов к гражданам третьих стран, к иностранцам», — сказал Мирончик. По его словам, это расходится с базовыми принципами отношений двух стран. Представитель МИД также назвал показательным тот факт, что на границе с другими государствами российская сторона таких зон не создавала.

6 февраля в ФСБ России заявили, что установление погранзоны связано с борьбой с нелегальными транзитными миграционными потоками, наркотрафиком и терроризмом. Отмечалось, что она не предусматривает введение пограничного контроля.

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27 января директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Въезд транспортных средств или проход лиц в погранзону возможен по документам, удостоверяющим личность, либо по специальным пропускам. В Минске данное решение раскритиковали.

Распоряжение, предположительно, связано с ожидаемым введением в действие указа белорусского президента Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении государственной границы в аэропорту Минска. Поскольку граница между Россией и Белоруссией существует формально, граждане третьих стран получили возможность попасть на российскую территорию без получения визы и прохождения необходимых процедур.

Пограничная зона — участок местности в виде полосы земли вдоль границы государства и территории, где ограничены свободное передвижение людей и их хозяйственная деятельность. Такая зона есть в Финляндии на границе с Россией.