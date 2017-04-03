Путин обсудил взрыв в петербургском метро с директором ФСБ

Президент России Владимир Путин обсудил с директором ФСБ Александром Бортниковым ситуацию с взрывом в петербургском метро. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 3 апреля.

«Я уже разговаривал с руководителями специальных служб. С директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло», — сказал он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Ранее в понедельник представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что взрыв в Петербурге был террористическим актом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва, оно принято к производству управлением по расследованию особо важных дел.

ЧП в петербургском метро произошло днем в понедельник 3 апреля. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако в СКР подтвердили информацию лишь об одном. По данным ведомства, взрывное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены. Среди пострадавших есть дети.