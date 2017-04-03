Ставший очевидцем пассажир питерского метро рассказал о взрыве

Очевидец произошедшего в Санкт-Петербурге, Андрей Шуршев, который ехал во взорванном поезде, рассказал paperpaper.ru о том, как это произошло.

«Я ехал с "Сенной площади" на "Техноложку". Услышал хлопок, почувствовал сильный толчок и запах пороха. В соседнем вагоне погас свет. Поезд не остановился, когда мы доехали до станции и остановились, люди выбирались через разбитые окна, а сотрудники метро уже вытаскивали пострадавших», — сообщил он, передает издание.

Мужчина добавил, что, по его ощущениям, взорвался четвертый или пятый вагон ближе к концу поезда. «Платформа была задымлена, люди были в шоке и в легкой панике», — уточнил Шуршев.

Рассказ еще одного очевидца по имени Назар, который ехал в последнем вагоне подорванного поезда, приводит Федеральное агентство новостей. «Очень много людей было с обожженными лицами. Также у них сгорели волосы и одежда. Там были взрослые люди, женщины, бабушки. Взрыв произошел через вагон от меня. Меня оглушило», — рассказал он.

Ранее в понедельник в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По предварительным данным, он произошел в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Руководитель пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил в своем Twitter-аккаунте о 50 пострадавших. Градоначальник Георгий Полтавченко находится на месте происшествия, передает kp.ru.

