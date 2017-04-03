В Госдуме назвали взрыв в петербургском метро агонией террористов

К взрыву в петербургском метрополитене причастны террористы, уверен заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Свою точку зрения он озвучил в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 3 апреля.

«Это агония террористов на эффективную работу России по борьбе с терроризмом. Мы знаем, что террористы имеют только одну цель — дестабилизировать деятельность органов власти», — сказал он.

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Он подчеркнул, что меры безопасности в московском метрополитене будут усилены, в частности, кинологическими службами.

«Это очередной повод всем нам задуматься о том, что такое терроризм. Это то зло, с которым нужно разговаривать тем языком, который понимают сами террористы. Их нужно уничтожать, как сказал президент России, там, где они находятся», — подчеркнул он.

Ранее в понедельник в подземке Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По предварительным данным, он произошел в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным источников, погибли не менее 10 человек, пострадали более 50.

По данным «Интерфакса», сработало самодельное взрывное устройство, не исключено, что оно было начинено поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.