После взрывов закрыли все станции петербургского метро

Все станции метрополитена Санкт-Петербурга закрыты после нескольких взрывов, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе подземки.
Ранее сообщалось о закрытии восьми станций.
На место происшествия прибыл прокурор Петербурга Сергей Литвиненко. Он взял проверку по факту ЧП на особый контроль, передает Национальная служба новостей (НСН).
Источник в правоохранительных органах сообщал, что в результате двух взрывов погибли не менее 10 человек, среди пострадавших (их может быть до 50 человек) есть дети.
По данным источника в правоохранительных органах, устройства были подорваны в вагонах поездов на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» Московско-Петроградской линии. По некоторым данным, взрывные устройства могли быть начинены поражающими элементами.