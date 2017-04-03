После взрывов в петербургском метро закрыли восемь станций

Фото: страница «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Восемь станций петербургского метро закрыты после двух взрывов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе метрополитена.

«На вход и выход закрыты станции "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор"», — отметили в метрополитене.

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Как сообщает РИА Новости, также для обследования закрыта станция метро «Маяковская».

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате двух взрывов погибли не менее 10 человек.