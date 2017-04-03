СМИ сообщили о бомбе на станции «Площадь Восстания» в Петербурге

На станции «Площадь Восстания» в метро Санкт-Петербурга найдено еще одно взрывное устройство, сообщает издание «Фонтанка» на своей странице в Facebook. Эти данные подтверждает «Интерфакс».

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Бомба не сработала, сейчас ее обезвреживают.

ЧП в петербургском метро произошло днем в понедельник 3 апреля, изначально сообщалось о двух взрывах, однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном. По данным ведомства, взрывное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии.

По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены. Среди пострадавших есть дети.