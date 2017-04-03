Данные о бомбе на «Площади Восстания» опровергли

Данные о бомбе на станции «Площадь Восстания» Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена не подтвердились, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Материалы по теме Кровавый понедельник Взрыв в Санкт-Петербурге: что известно

«На "Площади Восстания" был обнаружен бесхозный предмет», — уточнил собеседник агентства.

Об обнаружении самодельного взрывного устройства на этой станции писали «Фонтанка» и «Интерфакс». Сообщалось, что бомба не сработала и специалисты обезвреживают ее.

Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По предварительным данным, погибли не менее 10 человек, пострадали около 50. В Генеральной прокуратуре произошедшее назвали терактом.