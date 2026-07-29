Собчак призвала главу Северной Осетии остановить травлю женщин за внешний вид

Собчак призвала главу Северной Осетии Меняйло высказаться о травле блогерши за майку

Российская телеведущая Ксения Собчак призвала главу Северной Осетии Сергея Меняйло остановить травлю женщин за внешний вид. Пост на данную тему она опубликовала на своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Глава Северной Осетии Сергей Иванович Меняйло, почему вы не берете под личный контроль ситуации с беспределом, который устраивают уроженцы подконтрольной вам республики? Почему не пресекаете распространение женоненавистничества в вашем регионе?» — высказалась журналистка и уточнила, что направила официальное обращение.

Кроме того, Собчак обратилась к Меняйло с просьбой озвучить свою позицию. Журналистка считает, что он как глава республики обязан отреагировать на историю, связанную с угрозами автора Telegram-канала «Кавказская община» в адрес блогерши, которая выложила видео с танцем в откровенной, по его мнению, майке.

Также Собчак призвала жительниц и жителей Северной Осетии присоединиться и вместе с ней повторно обратиться к Меняйло.

Ранее Собчак вступилась за блогершу Карину Кодзаеву после угроз автора Telegram-канала «Кавказская община» Алана С. Инфлюэнсерша разместила в соцсетях ролик, в котором станцевала перед камерой в майке без бюстгальтера. По словам журналистки, после публикации Алан С. обвинил Кодзаеву в оскорблении традиций и назвал ее «плоскогрудой тварью». Кроме того, он заявил, что заставит извиняться всю ее семью, и разместил в канале ее домашний адрес.