Бесхозный предмет на «Площади Восстания» оказался бомбой

На станции «Площадь Восстания» Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена действительно находилось самодельное взрывное устройство. Информацию об этом подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете, передает ТАСС. Бомбу уже обезвредили.

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По данным РЕН ТВ, взрывное устройство было замаскировано под огнетушитель и начинено поражающими элементами.

Об обнаружении бомбы на «Площади Восстания» писали «Фонтанка» и «Интерфакс», однако позднее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что там был найден бесхозный предмет.

Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным НАК, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Пострадали не менее 20 человек.