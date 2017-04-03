Губернатор Петербурга назвал число погибших при взрыве в метро

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил гибель 10 человек при взрыве между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 3 марта.

«Десять погибли, порядка 20 ранены», — сказал он.

ЧП в петербургском метро произошло днем в понедельник. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном. По данным ведомства, взрывное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии.

Пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщила, что в результате взрывов в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек.