В Генпрокуратуре решили подождать с квалификацией взрыва в петербургском метро

Представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что называть взрыв в подземке Санкт-Петербурга терактом преждевременно, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время на месте работает группа сотрудников прокуратуры Санкт-Петербурга во главе с прокурором города Сергеем Литвиненко. Делать сейчас какие-либо выводы рано», — подчеркнул он в беседе с агентством, добавив, что все детали ЧП изучаются.

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Ранее сообщалось, что Куренной в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что взрыв являлся террористическим актом.

ЧП в петербургском метро произошло в понедельник, 3 апреля. Взрывное устройство, вероятно самодельное, сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Московско-Петроградской линии. По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, погибли 10 человек, порядка 20 ранены. В пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) говорят о девяти жертвах.

Изначально сообщалось, что в метрополитене произошли два взрыва, но эта информация не подтвердилась.