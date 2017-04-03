СКР сообщил только об одном взрыве в петербургском метро

В вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел один взрыв. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля.

По предварительным данным ведомства, бомба сработала 3 апреля около 14:40 московского времени.

Ранее ряд источников сообщал, что взрывов было два: на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь».

По поручению председателя СК уголовное дело принято к производству главным управлением по расследованию особо важных дел. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Петербург отправлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

По информации источников в правоохранительных органах, в результате взрыва самодельной бомбы погибли не менее 10 человек. Число пострадавших может достигать 50 человек, среди них есть дети.