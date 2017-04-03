НАК сообщил о завершении эвакуации людей из петербургского метро

Эвакуация людей из петербургского метро, где произошли взрывы, завершена. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о закрытии всех станции петербургского метрополитена.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что в результате двух взрывов погибли не менее 10 человек, среди пострадавших (их может быть до 50 человек) есть дети.

По данным источника, устройства были подорваны в вагонах поездов на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» Московско-Петроградской линии. По некоторым данным, взрывные устройства могли быть начинены поражающими элементами.