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17:23, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Ивлеева высказалась об итоге скандала с «голой вечеринкой»

Блогерша Ивлеева призналась, что не подвела итог скандала с «голой вечеринкой»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева призналась, что не подвела итог скандала с «голой вечеринкой», которая прошла в Москве в конце 2023 года. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

«А итог ["голой вечеринки"] такой, что, не знаю, жизнь просто есть жизнь. Нет никакого итога, нет никакого совета, потому что с кем-то может случиться, а с кем-то — не случиться», — порассуждала Ивлеева.

Ранее были подсчитаны потери Ивлеевой из-за «голой вечеринки». Отмечалось, что блогерша лишилась 400 миллионов рублей годового дохода после мероприятия.

Перед этим Ивлеева заявила, что осталась без друзей из Москвы после скандала с «голой вечеринкой». Она дала понять, что не жалеет об этом.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в московском клубе в декабре 2023 года. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе артисты Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза и Анна Asti. Фотографии с гостями мероприятия в откровенных нарядах попали в сеть и вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки потеряли рекламные и телевизионные контракты. Саму Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей. После скандала она длительное время не появлялась в публичном пространстве.

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