22:18, 11 сентября 2025

Подсчитаны потери Ивлеевой из-за «голой вечеринки»

Forbes: Анастасия Ивлеева потеряла 400 миллионов рублей из-за голой вечеринки
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева понесла многомилионные потери из-за скандальной «голой вечеринки». Об этом пишет Forbes со ссылкой на экспертов.

По словам собеседников издания, инфлюэнсерша лишилась 400 миллионов рублей годового дохода после мероприятия, поскольку с ней прекратили сотрудничество все рекламодатели. Отмечается, что после этого Ивлеева жила за счет накоплений.

Кроме того, по данным Forbes, на фоне скандала она потеряла более 1,2 миллиона подписчиков в соцсетях.

Ранее Ивлеева рассказала, что осталась без друзей из Москвы после скандала с «голой вечеринкой». При этом она отметила, что «все так, как и должно быть».

