Интернет и СМИ
14:38, 15 августа 2025Интернет и СМИ

Ивлеева осталась без друзей после скандала с «голой вечеринкой»

Блогерша Ивлеева заявила, что у нее не осталось друзей из Москвы после вечеринки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша Анастасия Ивлеева заявила, что она осталась без друзей из Москвы после скандала с «голой вечеринкой». Последствие громкой истории она раскрыла в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На вопрос подписчицы о том, остались ли у нее друзья после скандала, Ивлеева ответила, что больше не поддерживает связь ни с кем из тех, кто живет в Москве. «И слава богу. Все так, как и должно быть», — добавила она.

В июле блогерша объявила о возвращении после скандала. Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря», посвященное ее жизни с мужем в деревне.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в московском клубе в конце декабря 2023 года. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, среди которых были артисты Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза и Анна Asti. Фотографии с гостями вечеринки в откровенных нарядах попали в сеть и вызвали волну критики. В результате блогерша и другие знаменитые участники мероприятия потеряли рекламные и телевизионные контракты. Саму Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

