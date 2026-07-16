Россиянка получила ожог роговицы из-за косметики и возмутилась реакцией бренда

Получившая ожог роговицы из-за туши жительница Новокузнецка возмутилась реакцией бренда

Визажист и стилист из Новокузнецка с никнеймом shusha_makeup получила ожог роговицы из-за косметики и возмутилась реакцией бренда. Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пострадавшая рассказала, что воспользовалась тушью Influence beauty, после чего на ее глазах появились покраснение и отек. По словам специалистки, прокрашивая ресницы, она попала щеткой в глаз, в результате чего он перестал четко видеть. «В этот же день я поехала в травматологию, где мне сказали, что это эрозия роговицы и ожог. Уже три месяца я лечу глаз, 14 тысяч рублей уже потрачено на лечение», — посетовала героиня ролика. При этом подтверждающих медицинских документов блогерша в видео не предоставила.

Визажистка возмутилась, что в качестве извинений марка прислала ей три новых продукта — тональный крем, такую же тушь и блеск для губ. «Я сама пользуюсь этим брендом, даю рекомендации клиенткам или ученицам, но такого отклика на сложившуюся ситуацию я не ожидала», — призналась жительница Новокузнецка.

В то же время пользовательницы сети поделились аналогичным опытом в комментариях под постом. «У меня тоже эта тушь, появилась два месяца назад и два месяца я лечу глаза», «У меня то же самое было буквально недавно», «Пользуюсь этой же тушью, буквально три-четыре дня глаз так сильно болит, не понимала, что с ним. Теперь понимаю», — написали они.

В свою очередь бренд ситуацию никак не прокомментировал.

Ранее в июле россиянка обратилась в Следственный комитет из-за страшных последствий эпиляции. Москвичка рассказала, что во время процедуры чувствовала сильное жжение, однако мастер продолжила сеанс.

