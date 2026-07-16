Психологи объяснили брак «казанского стрелка» комплексом спасателя у невесты

Психолог: Брак с «казанским стрелком» — нездоровая позиция спасателя у 18-летней

Семейный психолог Надежда Резенова заявила, что решение 18-летней журналистки Дианы выйти замуж за «казанского стрелка» Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин», объясняется комплексом «спасателя» и незрелостью психики, свойственной юному возрасту невесты. В беседе с Национальной службой новостей она отметила, что Всемирная организация здравоохранения продлила подростковый период до 25 лет, поэтому говорить о полноценной любви в данном случае преждевременно.

«Возникает нездоровая идеализация партнера, непонимание собственной женской сути. Проявляется нездоровая "спасательская" позиция. Причем такой "спасатель" впоследствии может превратиться и в жертву. Можно предположить, что это как раз та ситуация, когда женщина оказывается в треугольнике Карпмана», — рассказала Резенова.

Психолог предупредила, что тюремная романтика часто разбивается о реальность, когда пара начинает совместную жизнь на свободе и иллюзия сказки быстро заканчивается.

Психотерапевт Александр Колмановский также отметил, что женщины часто поддаются импульсу «взять под опеку и помочь», однако раскаяние преступника может оказаться неискренним. «Иногда за его внешним раскаянием скрываются какие-то очень глубинные проблемы, с которыми она не готова сталкиваться», — пояснил он в беседе с НСН.

Оба эксперта сошлись во мнении, что подобные браки чаще основаны на романтической идеализации, чем на реальном чувстве, а недостаток критического мышления в сочетании с желанием спасти может привести к превращению самой «спасательницы» в жертву.

11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил нападение на казанскую гимназию. Жертвами стали семеро детей и двое учителей. В апреле 2023 года стрелок получил пожизненный срок. Он признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном.