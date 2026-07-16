Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:22, 16 июля 2026Силовые структуры

Психологи объяснили брак «казанского стрелка» комплексом спасателя у невесты

Психолог: Брак с «казанским стрелком» — нездоровая позиция спасателя у 18-летней
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Семейный психолог Надежда Резенова заявила, что решение 18-летней журналистки Дианы выйти замуж за «казанского стрелка» Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин», объясняется комплексом «спасателя» и незрелостью психики, свойственной юному возрасту невесты. В беседе с Национальной службой новостей она отметила, что Всемирная организация здравоохранения продлила подростковый период до 25 лет, поэтому говорить о полноценной любви в данном случае преждевременно.

«Возникает нездоровая идеализация партнера, непонимание собственной женской сути. Проявляется нездоровая "спасательская" позиция. Причем такой "спасатель" впоследствии может превратиться и в жертву. Можно предположить, что это как раз та ситуация, когда женщина оказывается в треугольнике Карпмана», — рассказала Резенова.

Психолог предупредила, что тюремная романтика часто разбивается о реальность, когда пара начинает совместную жизнь на свободе и иллюзия сказки быстро заканчивается.

Материалы по теме:
«Человек с подавленной агрессией» Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
«Человек с подавленной агрессией»Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
21 сентября 2021
Черные дни. Атаки на пермский вуз и казанскую школу, расстрел в столичном МФЦ и другие резонансные преступления 2021 года
Черные дни.Атаки на пермский вуз и казанскую школу, расстрел в столичном МФЦ и другие резонансные преступления 2021 года
27 декабря 2021

Психотерапевт Александр Колмановский также отметил, что женщины часто поддаются импульсу «взять под опеку и помочь», однако раскаяние преступника может оказаться неискренним. «Иногда за его внешним раскаянием скрываются какие-то очень глубинные проблемы, с которыми она не готова сталкиваться», — пояснил он в беседе с НСН.

Оба эксперта сошлись во мнении, что подобные браки чаще основаны на романтической идеализации, чем на реальном чувстве, а недостаток критического мышления в сочетании с желанием спасти может привести к превращению самой «спасательницы» в жертву.

11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил нападение на казанскую гимназию. Жертвами стали семеро детей и двое учителей. В апреле 2023 года стрелок получил пожизненный срок. Он признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это мятеж». Уходящий в отставку министр обороны Украины «жестко проехался» по главкому ВСУ, а Зеленского критикуют на Западе
    15-летняя школьника расправилась с пятью родственниками
    Работу погранслужбы в России описали фразой «это отпугивает туристов»
    В России отреагировали на избрание нового премьер-министра на Украине
    Путин похвалил семейную ипотеку
    Россиянка получила ожог роговицы из-за косметики и возмутилась реакцией бренда
    Месси высказался о разговорах насчет помощи сборной Аргентины на ЧМ-2026
    Военный эксперт нашел слабое место российского лазерного комплекса «Перун»
    Стало известно о задержании в Армении россиянина
    Скандально известный военблогер сделал заявление после обвинений в экстремизме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok