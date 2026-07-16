Косиняк-Камыш: Польша подняла истребители для перехвата российских самолетов над Балтикой

Польша вновь подняла истребители для перехвата российских самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

«Россияне вновь проверяют возможности наших систем ПВО. Дежурная пара польских истребителей из Мальборка перехватила два российских Су-30 над Балтийским морем. По завершении этой операции наши экипажи были перенаправлены для дополнительного перехвата российского разведывательного самолета Ил-20», — написал он.

Министр отметил, что в обоих случаях нарушения воздушного пространства Польши со стороны российских самолетов зафиксировано не было.

Ранее Косиняк-Камыш сообщил, что Польша разместит четыре армейские бригады вдоль границы с Калининградской областью и Белоруссией. По его словам, соединения будут отвечать за охрану госграницы, проведение разведки, обеспечение безопасности инфраструктуры и оперативное реагирование на угрозы.