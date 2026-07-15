Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 15 июля 2026Мир

В Польше рассказали об очень важном элементе обороны границы

Косиняк-Камыш: Вдоль границы Польши с Калининградом разместят армейские бригады
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша разместит четыре армейские бригады вдоль границы с Калининградом и Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова передает издание Defence24.

«Это очень важный элемент. Четыре бригады. Особенно там, где есть непосредственная угроза», — подчеркнул министр.

Новое подразделение станет одним из столпов программы «Восточный щит», направленной на укрепление безопасности на границах с Белоруссией и Россией. Бригады будут отвечать за охрану госграницы, проведение разведки, обеспечение безопасности инфраструктуры и оперативное реагирование на угрозы.

Ранее в Польше заявили о готовности разместить противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией в течение 48 часов, если возникнет такая необходимость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над регионом России уничтожили высокоскоростную воздушную цель
    Жена Костомарова раскрыла секрет стройной фигуры
    Развеян миф об опасности для батареи смартфона
    Названа причина возможного отстранения Буданова от переговоров с США
    Дом финалиста ЧМ-2026 попытались ограбить
    Появились подробности о попавшей под удар ВСУ российской семье
    В России словами о третьей мировой войне ответили на заявление НАТО о Крыме и Калининграде
    В ООН предостерегли судовладельцев от прохода через Ормуз
    Президент одной страны стал бездомным
    В России отреагировали на предложение переименовать Украину в Русь
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok