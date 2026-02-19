Польша заговорила о минировании границы с Россией

Туск: Польша способна заминировать границы с Россией в течение 48 часов

Польша способна заминировать границы с Россией и Белоруссией в течение 48 часов, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает портал Defence24.pl.

«Сегодня Польша выходит из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Мы завершаем минный проект, имеющий решающее значение для нашей безопасности. Проект "Восточный щит" — это также способность, которую мы достигнем — заминировать восточную границу в течение 48 часов», — подчеркнул глава польского правительства.

В январе заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик сообщил, что Польша 20 февраля намерена выйти из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин.

10 января Финляндия также официально вышла из Оттавской конвенции.