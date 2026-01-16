Еще одна граничащая с Россией страна выйдет из конвенции о противопехотных минах

Томчик: Польша выйдет из Оттавской конвенции 20 февраля

Польша 20 февраля намерена выйти из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик, передает ТАСС.

«Польша выходит из Оттавской конвенции 20 февраля и в связи с этим сможет взять на вооружение и производить противопехотные мины», — сказал политик.

Ратифицировав Оттавский догововор в 2012 году, Польша могла использовать только противотанковые мины для уничтожения или обездвиживания бронетехники противника.

10 января Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Финские власти уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о выходе страны из Оттавской конвенции в июле прошлого года.