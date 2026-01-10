Граничащая с Россией страна НАТО вышла из конвенции о противопехотных минах

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«Решение Финляндии о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин вступает в силу с сегодняшнего дня», — говорится в публикации.

Финские власти уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о выходе страны из Оттавской конвенции в июле прошлого года. Отмечается, что денонсация соглашения позволит Финляндии вернуть противопехотные мины в арсенал вооруженных сил.

Ранее стало известно, что спустя полгода после уведомления ООН из Оттавской конвенции официально вышла Литва.