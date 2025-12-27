Реклама

Бывший СССР
12:11, 27 декабря 2025Бывший СССР

Граничащая с Россией страна разрешила себе производить мины

LRT: Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dmytro Larin / Shutterstock / Fotodom  

Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин после полугода с момента оповещения Организации Объединенных Наций (ООН) по этому вопросу. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает LRT.

«В субботу Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление и производство противопехотных мин», — говорится в сообщении агентства.

Это произошло ровно спустя полгода официального обращения Вильнюса в ООН. Вместе с Литвой аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Финляндия. Литва граничит с Калининградской областью России.

В июле президент Украины Владимир Зеленский также приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах для страны.

