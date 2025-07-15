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16:48, 15 июля 2025Бывший СССР

Зеленский приостановил действие конвенции о запрете противопехотных мин

Зеленский приостановил действие конвенции о противопехотных минах для Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах для Украины. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Безотлагательно подписал переданный из Верховной Рады документ о приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах», — объявил он.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как утверждается, законопроект поддержали 299 из 305 присутствовавших парламентариев. При этом за срочное подписание документа выступили все 305 депутатов.

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