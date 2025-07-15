Зеленский приостановил действие конвенции о запрете противопехотных мин

Зеленский приостановил действие конвенции о противопехотных минах для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах для Украины. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Безотлагательно подписал переданный из Верховной Рады документ о приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах», — объявил он.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как утверждается, законопроект поддержали 299 из 305 присутствовавших парламентариев. При этом за срочное подписание документа выступили все 305 депутатов.