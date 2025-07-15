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13:50, 15 июля 2025Бывший СССР

Украина вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Рада приняла закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада Украины приняла закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Рада приостановила действие Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении», — рассказал политик.

Как утверждается, законопроект поддержали 299 из 305 присутствовавших парламентариев. При этом за срочное подписание документа выступили все 305 депутатов.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета по национальной безопасности и обороне Украины о выходе Киева из Оттавской конвенции. 12 июля законопроект был внесен в Раду.

Ранее Латвия, Эстония и Литва представили ООН документы о выходе из Оттавской конвенции. В Латвии отметили, что такое решение укрепит защиту страны и ее населения.

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