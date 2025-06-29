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13:55, 29 июня 2025Бывший СССР

Зеленский утвердил выход Украины из конвенции по запрету противопехотных мин

Нардеп Костенко: Зеленский утвердил выход Украины из Оттавской конвенции
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) о выходе Киева из Оттавской конвенции по запрету на производство и использование противопехотных мин. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко.

«Только что меня уведомили, что президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО про выход нашей страны из Оттавской конвенции», — заявил парламентарий.

Нардеп выразил предположение, что теперь это решение должен утвердить парламент.

Ранее в Раде заявили о слабой позиции Киева на переговорах с Россией. По словам нардепа Александра Дубинского, у Зеленского выбиты все козыри для дальнейших переговоров.

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